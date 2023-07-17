Çin'in Sabit Varlık Yatırımları İlk Yarıda Arttı

Çin'in sabit varlık yatırımları 2023 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi. Altyapı inşaatı ve imalat yatırımlarında büyüme görülürken, gayrimenkul ve özel sektör yatırımlarında düşüş yaşandı. Yüksek teknoloji sektörlerinde ise güçlü bir büyüme kaydedildi.

Bir test treni Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Guiding İlçesi'ndeki büyük bir köprüden geçiyor, 26 Haziran 2023. (Fotoğraf: Long Jianrui/Xinhua)

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'in sabit varlık yatırımları 2023 yılının ilk yarısında (H1) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi.

Bürodan Pazartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu dönemde toplam yatırımın 24,31 trilyon yuan (yaklaşık 3,41 trilyon ABD doları) olduğu belirtildi.

Altyapı inşaatına yapılan yatırım bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artarken, imalat yatırımlarında yüzde 6'lık bir genişleme görüldü. Gayrimenkul geliştirmeye ayrılan sermaye yüzde 7,9 düşerken, özel sektörden gelen yatırımlar yüzde 0,2 azaldı.

Yüksek teknoloji sektörlerinde güçlü bir büyüme görüldü ve yatırımlar geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 12,5 arttı. Özellikle, yüksek teknolojili imalata yapılan yatırımlar yüzde 11,8 artış sergilerken, yüksek teknolojili hizmet sektörlerine yapılan yatırımlar yüzde 13,9 oranında arttı.