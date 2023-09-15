Çin'in Sabit Varlık Yatırımları Arttı

Çin'in sabit varlık yatırımları 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterdi. Altyapı inşaatına yapılan yatırımlar yüzde 6,4 artarken, imalat yatırımları yüzde 5,9 yükseldi. Yüksek teknoloji endüstrilerindeki yatırımlar ise yüzde 11,3 arttı.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2023'ün ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 32,7 trilyon yuan (yaklaşık 4,56 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Altyapı inşaatına yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarken, imalat yatırımları ise yüzde 5,9 yükseldi. Gayrimenkul geliştirme sektörüne akıtılan sermayede yüzde 8,8'lik düşüş görülürken, özel sektörün yaptığı yatırımda da yüzde 0,7'lik hafif bir gerileme kaydedildi.

Yüksek teknoloji endüstrilerindeki yatırımlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla hızlı bir büyüme kaydedildi. Özellikle yüksek teknolojili imalat sektörüne yatırım yüzde 11,2 oranında, yüksek teknolojili hizmet sektörüne yatırım ise yüzde 11,5 oranında arttı.