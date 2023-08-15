Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2023 Yılında Arttı

Çin'in sabit varlık yatırımları 2023 yılının ilk yedi ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. Altyapı inşaatı ve imalat sektörü yatırımları da artış gösterdi.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2023 yılının ilk yedi ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 28,59 trilyon yuan (yaklaşık 3,98 trilyon ABD doları) oldu.

Altyapı inşaatına yapılan yatırım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarken, imalat yatırımları yüzde 5,7 oranında yükseldi. Gayrimenkul geliştirmeye ayrılan sermaye yüzde 8,5 azalırken, özel sektör yatırımları ise yüzde 0,5 oranında hafif bir düşüş sergiledi.

Yüksek teknoloji sektörlerinde güçlü bir büyüme görüldü ve yatırımlar geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 11,5 arttı. Yüksek teknolojili imalat sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 11,5; yüksek teknolojili hizmet sektörüne yapılan yatırımlar ise yüzde 11,6 oranında artış gösterdi.