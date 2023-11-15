Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2023'te Arttı

Çin'in sabit varlık yatırımları 2023'ün ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 41,94 trilyon yuana (yaklaşık 5,85 trilyon ABD doları) yükseldi.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2023'ün ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak yaklaşık 41,94 trilyon yuana (yaklaşık 5,85 trilyon ABD doları) yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere, imalat sektöründeki sabit varlık yatırımları, yıllık bazda yüzde 6,2 artış gösterdi.

Özel sektörün sabit varlık yatırımları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5'lik düşüşle 21,59 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Altyapı inşaatına yönelik yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarken, özellikle demiryolu ulaşımındaki yatırımlar yüzde 24,8 oranında büyüdü.

Ülkenin doğu bölgesi söz konusu dönemde yüzde 4,9'luk artışla sabit varlık yatırımlarında başı çekerken, orta, batı ve kuzeydoğu bölgelerinde sırasıyla yüzde 0,1, yüzde 0,5 ve yüzde 3,5'lik düşüşler görüldü.

Yabancı sermayeli şirket kaynaklı sabit varlık yatırımları, Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda yüzde 0,9 büyürken yerli şirketlerin yatırımlarındaki artış yüzde 3,2 oldu.

NBS'nin verilerine göre tek başına Ekim ayındaki sabit varlık yatırımları, önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.