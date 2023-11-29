Çin'in Qinzhou Limanı, uluslararası bir merkez haline geldi

Qinzhou Limanı, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 30 yıllık bir gelişim süreci sonunda uluslararası bir merkez haline geldi. Limanda endüstriyel grup ve otomatik konteyner terminali gibi hizmetler bulunuyor.

QİNZHOU, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 1992 yılında küçük bir balıkçılık köyü olarak kurulan Qinzhou Limanı, 30 yıllık bir gelişim süreci sonunda Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda önemli bir modern uluslararası merkez haline geldi. Çin (Guangxi) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Qinzhou Limanı bölümünde gelişen endüstriyel grubun yanı sıra Qinzhou Limanı'na deniz-demiryolu intermodal hizmetlerine yönelik bir otomatik konteyner terminali de inşa edildi.