Çin'in Qinghai eyaletinde temiz enerji kapasitesi rekor seviyeye ulaştı

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde toplam kurulu temiz enerji kapasitesi 42,7 milyon kilovatı aştı. Eyaletin kurulu temiz enerji kapasitesi, toplam kapasitenin yüzde 91,6'sına denk geliyor. Qinghai'nin hidroelektrik dışı yeni enerji üretimi, eyaletteki en büyük enerji kaynağı haline geldi.

XİNİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde toplam kurulu temiz enerji kapasitesi 42,7 milyon kilovatı aştı.

Çin Devlet Şebekesi Qinghai Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre eyaletin kurulu temiz enerji kapasitesi, an itibariyle toplam kurulu kapasitesinin yüzde 91,6'sına karşılık geliyor.

Qinghai'nin kurulu yeni enerji kapasitesi 30,13 milyon kilovata ulaştı.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Qinghai'nin hidroelektrik dışı yeni enerji üretimi, ilk kez hidroelektrik üretimini aşarak eyaletteki en büyük enerji kaynağı haline geldi.

Qinghai-Tibet Platosu'nda yer alan Qinghai, Sarı Nehir ve Yangtze ve Lancang nehirlerinin kaynaklarına ev sahipliği yapıyor ve zengin su, güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklarıyla tanınıyor.