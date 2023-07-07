Çin'in Portekiz'deki Yatırımları Ülkenin Ekonomik Toparlanmasının Anahtarı

LİZBON, 7 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz-Çin Meclis Dostluk Grubu (PCPFG) Başkanı Fernando Ferreira, Çin'in Portekiz'deki yatırımlarının ülkenin hızlı ekonomik toparlanmasının ve Portekiz vatandaşlarının geçim kaynaklarının istikrarlı şekilde iyileşmesinin anahtarını oluşturduğunu söyledi.

Ferreira, söz konusu açıklamayı Perşembe günü Portekiz ve Çin iş topluluklarının temsilcilerini bir araya getiren yemekli bir toplantıda yaptı.

Toplantıya Çin'in Portekiz Büyükelçisi Zhao Bentang, PCPFG üyeleri, Portekiz-Çin Ticaret ve Sanayi Odası, Portekiz-Çin İş Derneği ve bazı Çinli şirketlerin temsilcileri katıldı.

Toplantının "Dostluğu Yenileme, İşbirliği için Birlikte Hareket Etme ve Geleceği Tartışma" temasına atıfta bulunan Ferreira, Portekiz ile Çin arasındaki karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri övdü.

Ferreira, "Portekizliler, yatırımların kaynağından ziyade kalitesini önceliyor. Ancak yatırım kaynağına bakacak olursak Çin yatırımlarını tercih etmenin daha akıllıca olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Çinliler yatırım çıktılarını önceliyor ve aktif şekilde yatırım hedefleri belirliyor" diye konuştu.

Çin'in Portekiz'deki doğrudan yabancı yatırımların beşinci en büyük kaynağını oluşturduğunu kaydeden Ferreira, söz konusu yatırımların 2022 sonu itibariyle yaklaşık 11,2 milyar euroya (12,19 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti. Çin, ithalat hacmi ve Portekiz turizm sektörüne yatırımların sürekli artmasıyla Portekiz'in dördüncü büyük ithalat ortağı konumunda da bulunuyor.

Çin'in Portekiz'deki yatırımlarının, umut vadeden bir başlangıç yaptığını vurgulayan Ferreira, mevcut tüm Çinli girişimcilere minnettarlığını ifade etti.

Çin'in Portekiz'deki yatırımlarının önemine değinen Ferreira, Portekiz nüfusunun yarısının, 1.000 euronun altında aylık gelire sahip olduğunu ve zor şartlar altında yaşadığını söyledi. Ferreira, bu durumu değiştirmenin tek yolunun, yabancı yatırımlar olduğunu ve PCPFG'nin kuruluş amacının, Portekiz ile Çin arasındaki dostluk, karşılıklı saygı ve ortaklığı güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Ferreira, Portekiz'in Çin'in ülkeye yatırımda bulunmaya devam etmesini memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.