Çin'in Otomobil Üretim Sektörü Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin'in otomobil üretim sektörü yılın ilk dört ayında üretim, gelir ve kar açısından güçlü bir büyüme kaydetti. Sektörün sanayi katma değeri bir yıl öncesine kıyasla yüzde 11,8 artış gösterirken, faaliyet gelirleri yıllık yüzde 11,5 artış göstererek 2,86 trilyon yuanı aştı.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in otomobil üretim sektörü yılın ilk dört ayında üretim, gelir ve kar açısından güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin yayımladığı sektör verilerine göre, söz konusu dönemde sektörün sanayi katma değeri bir yıl öncesine kıyasla yüzde 11,8 artış gösterirken, Ocak-Mart dönemindeki değerin ise 7,4 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Sektördeki firmaların faaliyet gelirlerinin toplamı yıllık yüzde 11,5 artış göstererek 2,86 trilyon yuanı (yaklaşık 401,18 milyar ABD doları) aştı. Bu oran, tüm imalat sanayinin aynı zaman aralığında kaydettiği değerin 11 yüzde puan üzerinde yer alıyor.

Verilere göre ek olarak, ülkenin otomobil üreticilerinin karlarının toplamı bu yılın ilk dört ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artışla 112,28 milyar yuana ulaştı.