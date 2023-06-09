Çin'in Otomobil İhracatı Mayıs Ayında Büyüme İvmesini Korudu

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,7 artışla toplam 389.000 araç ihraç edildi. Binek araç ihracatı yüzde 66,3 artışla 325.000 adede ulaşırken, ticari araç ihracatı yüzde 28,6 artışla 63.000 adede yükseldi.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı Mayıs ayında büyüme ivmesini korudu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,7 artışla toplam 389.000 araç ihraç edildi.

Bu veri, aylık bazda yüzde 3,4'lük artışı temsil ediyor.

Veriler, binek araç ihracatının söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 66,3 artışla 325.000 adede ulaştığını gösterdi. Ticari araç ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 artışla 63.000 adede yükseldi.

Öte yandan 2023'ün ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,5 artışla yaklaşık 1,76 milyon araç ihraç edildi.