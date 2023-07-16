Çin'in Otomobil İhracatı Güçlü Büyüme Eğilimini Sürdürdü

Çin'in otomobil ihracatı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,7 artarak güçlü büyüme eğilimini sürdürdü. Yeni enerjili araç ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artarak toplamın 534.000 adedini oluşturdu.

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,7 artarak güçlü büyüme eğilimini sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre ülke bu dönemde 2,14 milyon otomobil ihraç etti. Yeni enerjili araç ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artarak toplamın 534.000 adedini oluşturdu.

Birliğin verilerine göre aynı dönemde Çin'in binek araç ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 88,4 artışla 1,78 milyon adede ulaşırken, ticari araç ihracatı yüzde 31,9 artışla 361.000 adede yükseldi.

Çin, sadece Haziran ayında 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 53,2 artışla 382.000 otomobil ihraç etti.

Verilere göre, Çin'in otomobil ihracatı 2021'de 2 milyon adedi ve 2022'de ise 3 milyon adedi geçti.