Çin'in Otomobil İhracatı 2023 Temmuz Ayında Büyüme İvmesini Sürdürdü
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Çin'in otomobil ihracatı, 2023 Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla toplam 310.000 araç olarak gerçekleşti. Çin markalı otomobillerin ihracatı ise bir önceki yıla göre yüzde 56 artarak 248.000 adede ulaştı. 2023'ün ilk yedi ayında ise binek araç ihracatı yüzde 81 artışla 1,99 milyon adede ulaştı.
BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatı 2023'ün Temmuz ayında sağlam büyüme ivmesini sürdürdü.
Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, Çin Temmuz ayında yurtdışına, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla toplam 310.000 araç sevk etti.
Çin markalı otomobillerin ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 56 artışla 248.000 adede ulaşmasıyla Çin'in yerli üretim binek araçları küresel varlığını genişletti.
Verilere göre, 2023'ün ilk yedi ayında binek araç ihracatı bir yıl öncesine kıyasla yüzde 81 artarak 1,99 milyon adede ulaştı.