Çin'in Otomobil İhracatı 2023 Temmuz Ayında Büyüme İvmesini Sürdürdü

Çin'in otomobil ihracatı, 2023 Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla toplam 310.000 araç olarak gerçekleşti. Çin markalı otomobillerin ihracatı ise bir önceki yıla göre yüzde 56 artarak 248.000 adede ulaştı. 2023'ün ilk yedi ayında ise binek araç ihracatı yüzde 81 artışla 1,99 milyon adede ulaştı.