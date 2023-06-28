Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karlarındaki düşüş azaldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karlarındaki düşüşün Mayıs ayında azaldığını bildirdi. NBS verilerine göre, yıllık ana ticari gelirleri en az 20 milyon yuan olan sanayi şirketlerinin birleşik karları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 düşüşle 635,81 milyar yuan olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karlarındaki düşüşün Mayıs ayında azaldığını bildirdi.

Çarşamba günü veri açıklayan NBS, yıllık ana ticari gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,77 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin birleşik karlarının Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 düşüşle 635,81 milyar yuan olarak kaydedildiğini bildirdi. Kardaki düşüş Nisan ayında yüzde 18,2 seviyesindeydi.

NBS istatistikçisi Sun Xiao, geçen ay sanayi üretiminin iyileşmeye devam ettiğini ve iş karlarının toparlanma eğilimini sürdürdüğünü söyledi.

Mayıs ayında bir dizi destek politikası sayesinde daha iyi performans sergileyen imalat sektöründe, kardaki düşüş oranı Nisan'a göre 7,4 yüzde puan azaldı.

Ekipman üreticilerinin birleşik karları geçen ay yüzde 15,2 artarken tüketim malı üreticilerinin karlarındaki düşüş 17,1 yüzde puan düzeyinde azaldı.

Öte yandan elektrik, ısıtma, gaz ve su tedarik sektörleri hızlı bir büyüme gösterirken, karları bir önceki yıla göre yüzde 35,9 arttı.

Yılın ilk beş ayında Çinli sanayi firmalarının karları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.8 azaldı. Bu rakam, Ocak-Nisan dönemine göre kar düşüşünde 1,8 yüzde puanlık bir küçülmeye işaret ediyor. Şirketlerin toplam gelirleri ise yüzde 0,1 arttı.