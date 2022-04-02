Çin'in Önde Gelen Kaya Gazı Sahasında İlk Çeyrekte Rekor Üretim Artışı Gerçekleşti

CHONGQİNG, 2 Nisan (Xinhua) — Şirket, söz konusu dönemde sahada üretilen 1,74 milyar metreküp doğalgazın satışını gerçekleştirdi. İlk çeyrekte sekiz gaz toplama istasyonu ve 36 yeni kuyu işletmeye alındı ve bunlardan 33 milyon metreküp doğalgaz elde edildi. Öte yandan Sinopec düşük verimliliğe sahip kuyuları optimize etmek için 83 operasyon gerçekleştirdi ve bu kuyuların ilk çeyrekteki aylık üretimini toplam 19 milyon metreküp artırarak bu kuyulardaki üretim etkinliğini yüzde 68,3'ten yüzde 79,5'e çıkardı. Kaya gazı asıl olarak metan gazından oluşuyor ve temiz bir yeni enerji kaynağı olarak görülüyor. Ticari geliştirme faaliyetine 2014'te başlanan Fuling gaz sahasında günde 20 milyon metreküpün üzerinde kaya gazı üretiliyor.

Xinhua / Ekonomi