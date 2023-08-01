Çin'in önde gelen internet şirketlerinin karları arttı

Çin'in önde gelen internet şirketleri yılın ilk yarısında dikkate değer kar artışları bildirdi. Şirketlerin birikimli karları yüzde 27,6 artarak 63,96 milyar yuan oldu.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen internet şirketleri yılın ilk yarısında dikkate değer kar artışları bildirdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, önde gelen internet şirketlerinin birikimli karları söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 27,6 artarak 63,96 milyar yuan (yaklaşık 8,97 milyar ABD doları) oldu.

Bu şirketlerin birleşik ticari gelirleriyse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış sergileyerek 643,3 milyar yuana ulaştı.

Temel olarak çevrimiçi satış hizmetleri sunan işletmelerin internet ticaret gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 37,4 arttı.

Önde gelen internet şirketlerinin ve ilgili hizmet şirketlerinin yıllık ticaret gelirleri en az 20 milyon yuan düzeyinde seyrediyor.¦