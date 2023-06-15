Çin'in öncülüğünde kurulan AIIB'nin Kanadalı İletişim Direktörü istifa etti

Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) Kanadalı İletişim Direktörü Bob Pickard, Çin'in öncülüğünde kurulan çok uluslu bankanın, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) hakimiyeti ve kontrolünde olduğunu ileri sürerek görevinden istifa etti.

Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) Kanadalı İletişim Direktörü Bob Pickard, Çin'in öncülüğünde kurulan çok uluslu bankanın, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) hakimiyeti ve kontrolünde olduğunu ileri sürerek görevinden istifa etti.

Pickard, kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajda, "Banka, Komünist Parti üyelerinin hakimiyetinde ve akla gelebilecek en toksik kültüre sahip. AIIB üyeliğinin, ülkemin çıkarlarına hizmet ettiğine inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Financial Times gazetesine açıklama yapan Pickard, ÇKP üyelerinin banka içinde "gizli polis teşkilatı" gibi hareket ettiklerini öne sürdü.

Pickard, kişisel güvenliğinden endişe duyduğu için bankanın merkezinin bulunduğu Pekin'den ayrılarak Tokyo'ya gittiğini belirtti.

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Pickard'ın iddialarının ardından Kanada'nın, AIIB ile ilişkilerini "derhal durdurduğunu" duyururken konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Çin'in Ottawa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pickard'ın iddialarının "tamamen yalan ve sansasyon amaçlı" olduğu savunuldu.

Açıklamada, "AIIB'nin önemli bir üyesi olarak Çin, daima çok uluslu yapının kurallarına ve prosedürlerine uymakta ve karar alma süreçlerine Banka Konseyi ve yönetim kurulu gibi çok taraflı mekanizmalarla katılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

AIIB'den yapılan açıklamada ise bankayla ilgili ortaya atılan iddiaların "temelsiz olduğu" ve "hayal kırıklığı yarattığı" belirtilerek, "Çok taraflı misyonumuzla gurur duyuyoruz. 65 ülkenin vatandaşlarından olan uluslararası ekibimizle, bazıları bankanın kuruluşundan bu yana bizimle olan 106 üye ülkeye hizmet veriyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Çin'in öncülüğünde 2016'da kurulan AIIB'ye Asya ve Pasifik bölgesi ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin de büyük bölümü üye bulunuyor.

Pekin, uluslararası kredi ve finans kurumları Dünya Bankası ve IMF'nin potansiyel rakibi görülen bankanın yönetiminde yüzde 26,5 pay ile en büyük oy hakkını elinde bulunduruyor.

Bankanın yönetim kurulu başkanlığını eski Çin Maliye Bakan Yardımcısı Cin Liçün üstlenirken yardımcılığını eski İngiltere Hazine Bakanı Danny Alexander yapıyor.

Kanada, bankaya 2018'de üye olmuştu.

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti hükümeti, Çin'in ülkedeki federal parlamento seçimlerine örtülü müdahale girişimlerinde bulunduğu iddiaları nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.