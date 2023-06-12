Çin'in Nanjing şehri ile Bangladeş arasında hava kargo hattı açıldı

17,6 ton tekstil ürünü yüklü bir kargo uçağı, Çin'in doğusundaki Nanjing şehrinden Bangladeş'in başkenti Dakka'ya yönelik bir uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşla birlikte Nanjing şehri ile Güney Asya arasında bir hava kargo hattı başlatılmış oldu. Hattın her hafta düzenli olarak işletilmesi planlanıyor ve yıllık taşınacak yükün 2.800 tonu aşması bekleniyor.

NANJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- 17,6 ton tekstil ürünü yüklü bir kargo uçağı, yakın zamanda Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin başkenti Nanjing'den Bangladeş'in başkenti Dakka'ya yönelik bir uçuş gerçekleştirdi.

Nanjing'deki gümrük yetkililerinin aktardığına göre, bu uçuşla ilk defa Çin'in doğusundaki Nanjing şehri ile Güney Asya'yı birbirine bağlayan bir hava kargo hattı başlatılmış oldu. Hattın her hafta Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri düzenli olarak işletilmesinin planlandığı ve yıllık taşınacak yükün 2.800 tonu aşmasının beklendiği belirtildi.

Uluslararası bir lojistik şirketi çalışanı Bi Hengfen, "Nanjing'in çevre bölgelerinde büyük ölçekli bir tekstil endüstrisi ve eksiksiz bir tedarik zinciri mevcut. Burada üretilen tekstil ürünleri uluslararası müşteriler arasında oldukça popüler. Yeni açılan hava kargo hattı, yerel işletmelere mallarını ihraç etmeleri için gelişmiş imkan sunacak" yorumunda bulundu.