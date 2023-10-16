Çin'in Manzhouli limanında 22.000 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleşti

Çin'in en büyük kara limanı olan Manzhouli limanında, on yıl önce tren hizmetinin başlatılmasından bu yana toplam 22.000 Çin-Avrupa yük treni seferi işlem gördü. Manzhouli limanı üzerinden yapılan ithalat ve ihracat, ağırlıklı olarak günlük ihtiyaç malzemeleri, elektrikli aletler, endüstriyel makineler, metaller, tarımsal ve yan ürünler ile otomobil parçalarını içeriyor.

HOHHOT, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en büyük kara limanı olan Manzhouli limanında, on yıl önce tren hizmetinin başlatılmasından bu yana toplam 22.000 Çin-Avrupa yük treni seferi işlem gördü.

Manzhouli üzerinden Çin-Avrupa yük treni hizmeti 2013'ün Eylül ayı sonunda başlatılmıştı. Manzhouli limanının yönetim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan limanda, bu yıl 30 Eylül itibarıyla toplam 22.000 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi. Bu rakam, ülke toplamının yaklaşık yüzde 30'una tekabül ediyor.

Manzhouli limanı üzerinden yapılan ithalat ve ihracat, ağırlıklı olarak günlük ihtiyaç malzemeleri, elektrikli aletler, endüstriyel makineler, metaller, tarımsal ve yan ürünler ile otomobil parçalarını içeriyor.

Manzhouli limanında bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 artışla yaklaşık 16,8 milyon tonluk ithalat ve ihracat gerçekleşti. Liman ayrıca söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artışla 3.722 Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet verdi.