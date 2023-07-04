Çin'in Manzhouli Limanı İthalat ve İhracatta Rekor Kırdı

Çin'in en büyük kara limanı olan Manzhouli, 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 artışla 10 milyon tondan fazla ithalat ve ihracat gerçekleştirdi. Bu veri, söz konusu dönem için rekor seviye anlamına geliyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Manzhouli şehrindeki otoyol limanında bir yük kamyonu görülüyor, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Bei He/Xinhua)

HARBİN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük kara limanı olan Manzhouli, 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 artışla 10 milyon tondan fazla ithalat ve ihracat gerçekleştirdi. Bu veri, söz konusu dönem için rekor seviye anlamına geliyor.

Çin Demiryolu Harbin Bürosu Grubu Limited Şirketi'nin verilerine göre, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Manzhouli limanı, 2023'ün başından bu yana trafik hacminde güçlü bir büyüme kaydetti.

Manzhouli tren istasyonu başkan yardımcısı Liu Huichao, şu ana dek 8'i yurtdışına giden tren olmak üzere günde en fazla 28 trenin işlemden geçtiğini söyledi.

Çin Demiryolu Harbin Bürosu Grubu Limited Şirketi, yönettiği limanlardaki işletme ve nakliye verimliliğini artırmak için yıllar içinde çok sayıda tedbir aldığını, böylece limanların yük ve trafik hacimlerinin yıldan yıla artmasına yardımcı olduğunu açıkladı.