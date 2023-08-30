Çin'in lojistik sektörü yılın ilk 7 ayında toparlanma ivmesini sürdürdü

Çin'in lojistik sektörü, yüksek sıcaklıklar ve bazı bölgelerde yaşanan sellere rağmen yılın ilk 7 ayında toparlanma ivmesini sürdürdü. Sosyal lojistik değeri yüzde 4,7 artış göstererek 189,9 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü, yüksek sıcaklıklar ve bazı bölgelerde yaşanan sellere rağmen yılın ilk 7 ayında toparlanma ivmesini sürdürdü.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre sosyal lojistik değeri, söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 artış göstererek 189,9 trilyon yuana (yaklaşık 26,44 trilyon ABD doları) ulaştı.

Federasyon, sanayi ürünlerinin lojistiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttığını bildirdi.

Söz konusu dönemde lojistik sektörünün toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 7,5 trilyon yuan oldu.

Federasyon, karşılaşılacak zorluklara rağmen sektörün işleyişinin, destekleyici politikaların uygulanmasıyla yılın geri kalanında istikrarlı şekilde iyileşeceğine inandığını bildirdi.