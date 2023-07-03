Çin'in lojistik sektörü Haziran'da büyüdü

Çin'in lojistik sektörü, piyasa talebi ve ticari faaliyetlerin iyileşmesiyle Haziran ayında hızlı bir şekilde büyüdü. Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun verilerine göre, lojistik piyasa performansını takip eden endeks, Mayıs ayına göre 0,2 puan artışla yüzde 51,7 olarak gerçekleşti. Yeni siparişler ve çalışan sayısındaki artışlar, sektörün büyümesine katkı sağladı. İş beklentileri ise yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan Çin (Heilongjiang) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Heihe kısmındaki Heihe sınır ötesi e-ticaret endüstri parkının akıllı depo ve lojistik merkezinde mal taşıyan bir çalışan, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü Haziran'da piyasa talebi ve ticari faaliyetlerin iyileşmesiyle daha hızlı bir şekilde büyüdü.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun Pazartesi günü yayımladığı verilere göre, ülkenin lojistik piyasa performansını takip eden endeks geçen ay Mayıs ayına göre 0,2 yüzde puan artışla yüzde 51,7 olarak gerçekleşti.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki veriler daralmaya işaret ediyor.

Federasyonun verilerine göre, alt endekslerin çoğu Haziran'da artış gösterdi. Yeni siparişler alt endeksi bir önceki aya göre 0,7 yüzde puan artışla yüzde 50,4 olarak gerçekleşti.

Çalışanlara yönelik alt endeks ise 2,3 yüzde puan artarak yüzde 51,2'ye yükselirken, bu veri işgücü talebinin arttığına işaret etti.

Haziran'da iş beklentileri alt endeksinin yüzde 55 gibi yüksek bir seviyede kaldığını vurgulayan federasyon, bunun lojistik piyasa güveninin istikrarını koruduğunu gösterdiğini belirtti.