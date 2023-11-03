Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun verilerine göre, ülkenin lojistik piyasasının performansı Ekim ayında yüzde 52,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeks değeri genişlemeyi gösterirken, sektörün istikrarlı bir zemine sahip olduğu belirtildi.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin'in lojistik sektörü Ekim ayında istikrarlı gelişimini sürdürdü.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun verilerine göre, ülkenin lojistik piyasasının performansını takip eden endeks geçen ay Eylül ayına göre 0,6 yüzde puan düşüşle yüzde 52,9 seviyesinde gerçekleşti.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler daralmaya işaret ediyor.

Federasyonun baş ekonomisti He Hui, Çin'in lojistik piyasasının performansının geçen ay genişleme bölgesinde kaldığını ve tüm bölgelerdeki lojistik faaliyetlerinin sağlam canlılığını koruduğunu söyledi.

He ayrıca, ekonomik büyümeye yönelik iç ivmenin istikrarlı şekilde kendini göstereceğini ve bu nedenle sektör faaliyetinin bir sonraki aşama için istikrarlı bir zemine sahip olduğunu belirtti.