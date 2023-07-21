Çin'in Liuzhou kentindeki Luorong Otomobil Lojistik Üssü'nden yük treni hareket etti

Liuzhou kentinde bulunan Luorong Otomobil Lojistik Üssü'nden çıkan bir yük treni, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde havadan çekilen bir fotoğrafta görülüyor. Liuzhou, Luorong Otomobil Lojistik Üssü'nün ulaşım kapasitesi ve stratejik konumundan faydalanarak ihracat araçlarının güvenli ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlıyor. Kentin demiryoluyla gönderilen araç sayısı, yıllık yüzde 65'lik bir artışla 63.000'e ulaştı.