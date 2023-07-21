Çin'in Liuzhou kentindeki Luorong Otomobil Lojistik Üssü'nden yük treni hareket etti
Ekonomi Haberleri
Liuzhou kentinde bulunan Luorong Otomobil Lojistik Üssü'nden çıkan bir yük treni, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde havadan çekilen bir fotoğrafta görülüyor. Liuzhou, Luorong Otomobil Lojistik Üssü'nün ulaşım kapasitesi ve stratejik konumundan faydalanarak ihracat araçlarının güvenli ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlıyor. Kentin demiryoluyla gönderilen araç sayısı, yıllık yüzde 65'lik bir artışla 63.000'e ulaştı.
LİUZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Liuzhou kentindeki Luorong Otomobil Lojistik Üssü'den çıkan araç yüklü bir yük treni görülüyor, 19 Temmuz 2023.
Luizhou, son yıllarda ihracat araçlarının etkin ve güvenli ulaşımını sağlamak üzere Luorong Otomobil Lojistik Üssü'nün muazzam ulaşım kapasitesi ve stratejik coğrafi konumu gibi avantajlarından tam olarak yararlandı.
Liuzhou kentinin demiryolu aracılığıyla gönderdiği araç sayısı, 15 Haziran itibarıyla, yıllık yüzde 65'lik bir artışla 63.000'e ulaştı. Gönderilen bu araçların 22.700'ü ihracat aracıydı. (Fotoğraf: Cao Yiming/Xinhua)