Çin'in Liaoning eyaletinde 586 milyar yuanlık yatırım anlaşmaları imzalandı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde düzenlenen 2023 Liaoning Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 586 milyar yuan üzerinde değere sahip yatırım anlaşmaları imzalandı. Etkinlik, eyalet ile yatırımcılar arasında toplam 271 projenin imzalanmasına imkan sağladı.

SHENYANG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde Pazartesi günü başlayan 2023 Liaoning Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nda 586 milyar yuan (yaklaşık 81,7 milyar ABD doları) üzerinde değere sahip yatırım anlaşmaları imzalandı.

Fuar organizatörü, eyaletin merkezi Shenyang'da düzenlenen açılış töreninin ardından etkinliğin, eyalet ile yatırımcılar arasında toplam 271 projenin imzalanmasına imkan sağladığını söyledi.

Üç gün sürecek etkinlik, yurtiçi ve yurtdışından ekonomik ve ticari heyetlerin yanı sıra Fortune 500 şirketleri ve iş derneklerinden yaklaşık 3.000 katılımcıyı ağırlayacak.

Yeniden canlandırmada yeni atılımları ortaklaşa teşvik etme ve kalkınma için yeni fırsatları paylaşma temalı bu yılki fuarda forumlar, sergiler ve iş birliği ve tanıtım faaliyetleri yer alıyor.

Daha önce dört kez düzenlenen etkinlik, Liaoning eyaletinin tam anlamıyla yeniden canlanmasında yeni atılımlara yönelik üç yıllık projenin hayata geçirilmesinde önemli bir araç haline geldi. Etkinlik ayrıca Çin'in kuzeydoğusunda yeni bir açılım cephesi oluşturmak için üst düzey bir platform görevi görüyor.