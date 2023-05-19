Çin'in Lianyungang kenti, Orta Asya ülkeleriyle 15.000'inci yük treni seferini gerçekleştirdi

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletin kıyı kenti Lianyungang, beş Orta Asya ülkesiyle 15.000'inci yük treni seferinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Yeni Avrasya Kara Köprüsü'nün doğudaki son durağı olan Lianyungang, Pasifik ile Atlantik'i birbirine bağlayan uluslararası bir koridor olarak hizmet veriyor.

NANJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletin kıyı kenti Lianyungang, beş Orta Asya ülkesiyle 15.000'inci yük treni seferinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Seramik, lastik ve yağ işleme ekipmanı içeren 100 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) konteyner ile tamamen dolu bir yük treni, Perşembe günü Lianyungang'tan ayrılarak Kazakistan ve Özbekistan'a doğru yola çıktı.

Jiangsu Uluslararası Demiryolu Yük Ekspres Şirketi bunun, Yeni Avrasya Kara Köprüsü'nün Aralık 1992'de açılmasından bu yana Lianyungang ile Orta Asya ülkeleri arasındaki 15.000'inci yük treni seferi olduğunu belirtti.

Lianyungang, Pasifik ile Atlantik'i birbirine bağlayan uluslararası bir koridor olan 10.900 kilometre uzunluğundaki Yeni Avrasya Kara Köprüsü'nün doğudaki son durağı konumunda. Çin'in kıyı kentleri olan Lianyungang ve Rizhao'dan başlayan koridor, Kazakistan, Rusya, Belarus, Polonya ve Almanya'dan geçerek Hollanda'nın Rotterdam ve Belçika'nın Anvers kentlerine ulaşıyor. Bu hat, 30'dan fazla ülke ve bölgeye hizmet veriyor.

Lianyungang kenti son yıllarda sınır ötesi yük treni hizmetlerini kolaylaştırmak üzere gümrük işlemlerinin verimliliğini artırmaya yönelik bir dizi önlem aldı.

Lianyungang ile Orta Asya arasındaki yük treni hizmeti, tüm ülkede gelişen Çin-Avrupa yük treni hizmetlerinin somut örneği olarak öne çıkıyor.

Çin Devlet Demiryolları Grubu'na göre bu yılın ilk çeyreğinde Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 4.186'ya çıktı.