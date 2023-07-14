Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne Üye Ülkelerle Mal Ticareti Arttı

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne üye ülkelerle mal ticareti, 2023'ün ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Rakam, ülkenin aynı dönemdeki genel ticaret büyümesinden 7,7 yüzde puan daha yüksek.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 19. Batı Çin Uluslararası Fuarı'ndaki Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Pavyonu'nda yer alan Tayland standında, Tayland'dan ithal edilen tavukları pişiren katılımcı, 29 Haziran 2023. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne üye ülkelerle mal ticareti, 2023'ün ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Rakam, ülkenin aynı dönemdeki genel ticaret büyümesinden 7,7 yüzde puan daha yüksek.

Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'nin düzenlediği basın toplantısında Gümrük İdaresi tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre, Kuşak ve Yol ülkeleriyle yapılan mal ticaretinin toplam değeri, yılın ilk yarısında 20,1 trilyon yuan (yaklaşık 2,8 trilyon ABD doları) olarak kaydedilen ülkenin toplam ithalat ve ihracat değerinin yüzde 34,3'ünü oluşturdu.

Veriler ayrıca, Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasına taraf olan ülkelerle mal ticaretinin, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttığını gösterdi.