Çin'in Kuşak ve Yol Güzergahındaki Mal Ticareti Arttı

Çin'in Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle yaptığı mal ticareti 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Bu rakam, Çin'in aynı dönemdeki genel ticaret büyümesinden yüzde 7,7 puan daha yüksek bir artış anlamına geliyor.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle yaptığı mal ticareti 2023'ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı. Bu rakam, Çin'in aynı dönemdeki genel ticaret büyümesinden yüzde 7,7 puan daha yüksek bir artış anlamına geliyor.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin basın toplantısında Gümrük Genel İdaresi tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelerle yapılan mal ticaretinin toplam değeri, Çin'in yılın ilk yarısında kaydedilen 20,1 trilyon yuanlık (yaklaşık 2,8 trilyon ABD doları) toplam ithalat ve ihracatının yüzde 34,3'ünü oluşturdu.

Veriler ayrıca Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın diğer üyeleriyle yaptığı mal ticareti değerinin aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 1,5 arttığını gösterdi.