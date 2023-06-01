Çin'in Kurye Sektöründe Yılın İlk 5 Ayında 50 Milyardan Fazla Paket İşlem Gördü

Çin'de Devlet Posta Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, ülkedeki kurye sektörü bu yıl teslimat hacmini 31 Mayıs itibarıyla 50 milyar paketin üzerine çıkardı. Bu veri aynı zamanda ülke ekonomisindeki canlılığı da gözler önüne seriyor.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Devlet Posta Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, ülkedeki kurye sektörü bu yıl teslimat hacmini 31 Mayıs itibarıyla 50 milyar paketin üzerine çıkardı. Bu veri aynı zamanda ülke ekonomisindeki canlılığı da gözler önüne seriyor.

Bürodan alınan verilere göre bu rekor sayıya, Kovid-19'un patlak vermesinden önceki 2019 yılından 155 gün, 2022'den ise 27 gün daha erken ulaşıldı.

Büroya göre iç talebi genişletmeye yönelik olumlu politikalar neticesinde, posta ve ekspres teslimat sektörü zaman içinde ulusal ekonomik büyümeyi yönlendiren önemli bir güç haline geldi.

Sektör, üretim ve satış kanallarının teşvik edilmesinde, arz-talep dengelenmesinde, iç ve dış dolaşımın kolaylaştırılmasında giderek büyüyen bir rol oynuyor.

Sektördeki güçlü büyüme ivmesi, ilgili işletmeler için hizmet sunmak üzere fabrikalara girme, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma yoluyla imalat ve diğer endüstrilerin gelişimine de katkıda bulunuyor.