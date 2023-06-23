Çin'in Kurulu Temiz Enerji Kapasitesi Artıyor

Çin'in kurulu temiz enerji kapasitesi 2023'ün ilk beş ayında artış gösterdi. Rüzgar enerjisi kapasitesi yüzde 12,7 artarken güneş enerjisi kapasitesi yüzde 38,4 arttı. Ülkenin kurulu elektrik üretim kapasitesi yüzde 10,3 artarak 2,67 milyar kilovata ulaştı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yer alan büyük bir kara rüzgar enerjisi projesi, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kurulu temiz enerji kapasitesi 2023'ün ilk beş ayında artış gösterdi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre Mayıs sonu itibarıyla kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla yaklaşık 380 milyon kilovata ulaşırken, kurulu güneş enerjisi kapasitesi yıllık yüzde 38,4 artışla yaklaşık 450 milyon kilovata yükseldi.

Ülkenin kurulu elektrik üretim kapasitesi yine aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artarak yaklaşık 2,67 milyar kilovata ulaştı.

Çin, yeşil kalkınma çalışmaları kapsamında yıllar içinde yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımları artırdı.

Verilere göre Ocak-Mayıs döneminde ülkenin önde gelen enerji şirketlerinin güneş enerjisine yaptığı toplam yatırım bir önceki yıla kıyasla yüzde 140,3 artarak 98,2 milyar yuana (yaklaşık 13,68 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin, karbondioksit emisyonlarında 2030'a kadar zirveye ulaşmayı ve 2060 yılına kadar da karbon-nötr olmayı hedeflediğini duyurmuştu.