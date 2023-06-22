Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi pandemi sonrası dünyada kılavuz görevi görecek

Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi (GDI), pandemi sonrası dünyada küresel kalkınmanın bir sonraki aşaması için kılavuz görevi görecek. İnisiyatif aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için bir yol haritası niteliği taşıyor.

Ankara'daki bir caddede yürüyen yaşlı bir vatandaş, 5 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi (GDI), pandemi sonrası dünyada küresel kalkınmanın bir sonraki aşaması için kılavuz görevi görecek. İnisiyatif aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için bir yol haritası niteliği taşıyor.

İSTANBUL, 22 Haziran (Xinhua) -- Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin (GDI), pandemi sonrası dünyanın iyileşmesi için doğru zamanda oluşturulmuş bir kılavuz ve yol haritası olduğunu belirtti.

Çolakoğlu kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Pandemiden önce küresel kalkınmada halihazırda genel bir yavaşlama yaşanmaktaydı. Pandemi bu ekonomik yavaşlamaya ivme kazandırdı" demişti.

Akademisyen, "Ulusal ekonomiler giderek artan yüksek enflasyon, işsizlik ve diğer sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte pandemi önlemlerinden daha fazla zarar gördü" ifadesini kullanmıştı.

Çolakoğlu'na göre Çin bu inisiyatif aracılığıyla tüm dünyanın toparlanması yönünde büyük bir adım attı.

Akademisyen, "Bu, Çin'in genel anlamda ve pandemi sonrası dünyada küresel büyümeye ihtimam gösterme konusunda aldığı sorumluluğun bir yansıması. Bu, küresel kalkınmanın nasıl rayına oturtulacağını gösteren bir yol haritası" dedi.

Çolakoğlu, "İnisiyatif, pandemi sonrası dünyada küresel kalkınmanın bir sonraki aşaması için kılavuz görevi görecek" dedi.

Akademisyen, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki artan rolüne işaret ederek, Çin'in ihtiyaç sahibi ülkelere kaynak sağlama çabalarından ve inisiyatife katılan ekonomilerin kalkınması için sağladığı olumlu ivmeden övgüyle bahsetti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de hizmet veren bir elektrikli otobüs, 3 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)

Çolakoğlu'na göre Küresel Kalkınma İnisiyatifi aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için somut bir yol haritası ve plan işlevi görüyor.

"Çin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne sunacağı katkılara ilişkin daha spesifik bir gündem belirliyor" diyen Çolakoğlu, "Önde gelen diğer ekonomiler de benzer girişimleri desteklerse Birleşmiş Milletler belgeleri çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmaya yaklaşabiliriz" dedi.

Çolakoğlu, yeni iş alanları yaratılması ve milyonlarca insanın mutlak yoksulluktan kurtarılması da dahil olmak üzere, Çin'in son 40 yıldaki kalkınmasından övgüyle bahsetti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından 2021'in Eylül ayında 76. BM Genel Kurulu'nda önerilen inisiyatif, herkes için fayda sağlayacak bir paradigma, denge, koordinasyon, kapsayıcılık, kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ve ortak refah geliştirmeyi hedefliyor.