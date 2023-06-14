Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi pandemi sonrası dünya için kılavuz niteliği taşıyor

Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin pandemi sonrası dünya için bir kılavuz niteliği taşıdığını söyledi.

Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin pandemi sonrası dünya için bir kılavuz niteliği taşıdığını söyledi.

SES 1 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Pandemiden önce küresel kalkınmada halihazırda genel bir yavaşlama yaşanmaktaydı. Pandemi bu küresel ekonomik yavaşlamaya ivme kazandırdı. Ulusal ekonomiler giderek artan yüksek enflasyon, işsizlik ve diğer sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte pandemi önlemlerinden daha fazla zarar gördü.

Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Çin'in genel olarak küresel büyümeye önem verme konusunda sergilediği sorumluluğun bir yansımasıdır. Bu inisiyatif aynı zamanda pandemi sonrası dünyada küresel kalkınmanın bir sonraki aşamasına yönelik bir kılavuz niteliği taşımaktadır."

Çolakoğlu, inisiyatifin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesine olanak sağladığını da sözlerine ekledi.

SES 2 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Küresel Kalkınma İnisiyatifi bir bakıma Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin BM belgeleri çerçevesinde nasıl gerçekleştirilebileceğine dair somut bir yol haritası ve taslak teşkil ediyor.

Bu açıdan bakıldığında Çin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesine katkı verme anlamında daha spesifik bir gündem sunuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)