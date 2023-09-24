Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne Olumlu Bakış

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1. Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile ilgili çeşitli görüntüler

4. Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile ilgili çeşitli görüntüler

6. SES 4 (Türkçe): AKKAN SUVER, İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı

Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin ikinci yıldönümünde uzmanlar, Çin'in kazan-kazan temelinde dünya genelinde ortak kalkınmayı teşvik etme çabaları hakkında olumlu konuşuyor.

"Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin en önemli yönlerinden birini kapsayıcılık oluşturuyor. Çünkü şimdiye kadar gelişmiş dünyanın gelişmeye devam ettiği, buna karşılık maalesef gelişmekte olan ülkelerin ve en az gelişmiş ülkelerin uluslararası sistemde adil bir pay alamadığı kalkınma modelleri gördük."

Çin, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni, ülkelerin Kovid-19'un etkilerinin üstesinden gelmek, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını hızlandırmak ve ortak geleceğe sahip küresel bir kalkınma topluluğu oluşturmak için birlikte çalışmaları umuduyla 2021 yılında önerdi.

"Dolayısıyla Çin'in yaklaşımı aslında dünyanın ancak kolektif bir çabayla sorunlarını çözebileceğini ve refaha kavuşabileceğini gösteriyor. Çin ile birlikte küresel Güney'in de bu yaklaşımı benimsediğini görüyoruz."

Çin hükümeti tarafından Haziran ayında yayımlanan rapora göre, Çin sadece geçen yıl, inisiyatifi teşvik etmek için 100'den fazla proje oluşturarak yaklaşık 40 gelişmekte olan ülkenin faydalanmasına yardım etti. Çin ayrıca, ilgili ülkelerde 1.000 kapasite geliştirme projesi oluşturdu ve 20.000 eğitim fırsatı sağladı.

"Küresel Kalkınma İnisiyatifi gerçekten insanların hayatına her açıdan dokunuyor. İnisiyatifteki insan merkezli yaklaşımın olmazsa olmaz olduğunu çok net şekilde hissediyorum. Küresel Kalkınma İnisiyatifi yalnızca insan odaklı kalkınmayı kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda tüm ortak ülkeler için kazan-kazan durumunun olduğu bir vizyon da sunuyor. İnisiyatife bağlı kalmanın herhangi bir ülkenin ekonomisini, özellikle de Çin ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin parçası olan ülkelerinkini değiştirebileceğini düşünüyorum."

SES 4 (Türkçe): AKKAN SUVER, İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı:

"Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin önümüzdeki yıllarda daha verimli olmasını temenni ediyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)