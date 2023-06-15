Çin'in Konut Piyasasında Daralan Büyüme Kaydedildi

Çin'in konut piyasasında geçen ay daralan bir büyüme kaydedildi. Mayıs ayında 70 büyük ve orta ölçekli kentin 46'sında yeni konut fiyatlarında aylık artış yaşandı. Bu değer, Nisan ayına göre düşüşe işaret ediyor.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in konut piyasasında geçen ay daralan bir büyüme kaydedildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Perşembe günü yayımladığı verilere göre, Mayıs ayında 70 büyük ve orta ölçekli kentin 46'sında yeni konut fiyatlarında aylık artış yaşandı. Bu değer, 62 büyük ve orta ölçekli kentte konut fiyatlarının artış gösterdiği Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, düşüşe işaret ediyor.

Beijing, Shanghai, Shenzhen ve Guangzhou olmak üzere dört birinci kademe kentte yeni konut fiyatlarındaki artış Mayıs ayında yüzde 0,1 şeklinde kayıtlara geçerken, bu Nisan ayındaki artıştan 0,3 yüzde puan daha düşük oldu.

İkinci kademe 31 kentte yeni konut fiyatları yüzde 0,2 artarak bir ay önceki yüzde 0,4'lük artışa kıyasla geriledi. Üçüncü kademe 35 kentte ise yeni konut fiyatları sabit kaldı.