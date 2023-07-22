Çin'in Kömür, Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretimi İstikrarlı Büyüme Gösterdi

Çin'in kömür, ham petrol ve doğal gaz üretimi, yılın ilk yarısında istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etti. Kömür üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 2,3 milyar tona ulaştı. Ham petrol üretimi ise yüzde 2,1 artışla 105,05 milyon tona çıktı. Doğal gaz üretimi ise yüzde 5,4 artışla 115,5 milyar metreküpe yükseldi.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kömür, ham petrol ve doğal gaz üretimi, yılın ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Ülkedeki madencilik kurumları, Haziran'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artışla 390 milyon ton kömür çıkardı. Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre yılın ilk yarısındaki kömür üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artarak 2,3 milyar tona ulaştı.

Ocak-Haziran döneminde ülke, bir önceki yıla göre yüzde 93 artışla toplam 220 milyon ton kömür ithal etti.

Söz konusu dönemde ülkenin ham petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla 105,05 milyon ton olurken, ham petrol ithalatları yüzde 11,7 yükselişle 282,08 milyon tona çıktı.

NBS verilerine göre doğal gaz üretimi, yılın ilk yarısında yüzde 5,4 artışla 115,5 milyar metreküpe yükselirken, doğal gaz ithalatı yüzde 5,8 artışla 56,63 milyon metreküp oldu.