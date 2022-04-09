Çin'in Kimyasal Elyaf Sektörü Gelirde Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) — Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektörde yıllık geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 3,14 milyon ABD doları) olan büyük şirketler, Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artışla 147,8 milyar yuan kazanç elde etti. Bakanlık, bununla birlikte sektörün toplam karının 2021'in aynı dönemine göre yüzde 32,7 düşüşle 4,5 milyar yuana gerilediğini kaydetti. Bakanlıktan alınan veriler, sektörün Ocak-Şubat döneminde toplam üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3 artışla 10,15 milyon tona ulaştığını gösterdi.

Xinhua / Ekonomi