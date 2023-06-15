Çin'in kentsel işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 5,2 oldu

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Nisan'daki seviyeyle aynı kalarak Mayıs ayında yüzde 5,2 oldu. İşgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25-59 yaş grubundaki kişiler arasında ise ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Nisan ayındaki yüzde 4,2'den Mayıs ayında yüzde 4,1'e geriledi.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Nisan'daki seviyeyle aynı kalarak Mayıs ayında yüzde 5,2 oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, işgücü piyasasının çoğunluğunu oluşturan 25-59 yaş grubundaki kişiler arasında ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Nisan ayındaki yüzde 4,2'den Mayıs ayında yüzde 4,1'e geriledi.

Verilere göre önde gelen 31 kentteki ankete dayalı işsizlik oranı da önceki aya göre değişiklik göstermeyerek Mayıs ayında da yüzde 5,5 olarak gerçekleşti.

Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, kentlerde çalışan göçmen işçiler de dahil olmak üzere, kentsel alanlarda istihdam anketine katılan işsizlerin sayısına göre hesaplanıyor.