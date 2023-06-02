Çin'in Jilin eyaleti, otomotiv sektörüne yatırım yapmaya devam ediyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, yabancı yatırımcılar için iş ortamını optimize ederken, küresel otomobil ve otomobil parçası üreticileri de bu çabalardan istifade ediyor. Kumho Tire ve Vitesco Technologies gibi şirketler, yeni enerjili araçlar için ürünlerini piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, yabancı yatırımcılar için iş ortamını optimize ederken, küresel otomobil ve otomobil parçası üreticileri de bu çabalardan istifade ediyor.

Güney Kore'nin en büyük lastik üreticilerinden biri olan Kumho Tire, yaklaşık 20 yıl önce Jilin'in merkezi Changchun'da bir yan kuruluş kurmuştu.

Şirket bugün, yeni enerjili araçlar için en yeni ürünlerini piyasaya sürmeyi hedefliyor.

SES 1 (Çince): YANG CHANGMING, Kumho Tire (Changchun) Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Çinli otomobil üreticileri tarafından üretilen yeni enerjili araçlara uygun lastikler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl yaklaşık 3,8 milyon lastik üretmeyi öngörüyoruz."

Alman güç aktarım üreticisi Vitesco Technologies şirketinin Changchun'daki fabrikası, artan siparişleri karşılamak için tam kapasite çalışıyor.

Şirket, Ar-Ge ekibinin 330 kişiye çıktığı Changchun atölyesine 2020 yılından bu yana 500 milyon yuanı (72,5 milyon ABD doları) aşkın yatırım yaptı.

SES 2 (Çince): JIANG HUAISHENG, Vitesco Otomotiv Changchun Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Çin pazarının toparlanmasıyla birlikte, bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinden itibaren satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre büyük artış gösterecek. Yeni enerjili araç sektöründe Çin ön sıralarda yer alıyor. Changchun'a daha fazla proje getirerek yatırım ve üretim kapasitemizi artıracağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)