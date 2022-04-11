Çin'in Jiangsu Eyaletinde 400'den Fazla Cep Parkı Oluşturulacak - Haberler

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Çin'in Jiangsu Eyaletinde 400'den Fazla Cep Parkı Oluşturulacak

Xinhua - Ekonomi
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Çin'in Jiangsu Eyaletinde 400'den Fazla Cep Parkı Oluşturulacak

NANJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Eyalet Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma İdaresi, 20 bin metrekareye varan cep parkları ve en az 2 kilometrelik yeşil yolları ile yeşil alanların, bölge halkının rahatlayıp spor yapacakları ideal noktalar olacağını belirtti. Jiangsu ayrıca, çatıların yeşillendirilmesini, çit, duvar, koridor ve ulaşım tesislerinin de dikey olarak yeşillendirilmesini desteklemeyi planlıyor. Bir çatı yeşillendirme […]

NANJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Eyalet Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma İdaresi, 20 bin metrekareye varan cep parkları ve en az 2 kilometrelik yeşil yolları ile yeşil alanların, bölge halkının rahatlayıp spor yapacakları ideal noktalar olacağını belirtti. Jiangsu ayrıca, çatıların yeşillendirilmesini, çit, duvar, koridor ve ulaşım tesislerinin de dikey olarak yeşillendirilmesini desteklemeyi planlıyor. Bir çatı yeşillendirme projesinin en az 500 metrekareyi kaplaması bekleniyor. Çevreyi korumak için son beş yılda yaklaşık 164.600 hektar orman yetiştiren endüstriyel güç, böylelikle bölgedeki ormanlık alan oranının yüzde 24'e ulaşmasını sağladı.

Xinhua / Ekonomi

konut, Nisan, Ekonomi, Haberler

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