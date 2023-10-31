Çin'in Jiangsu Eyaleti'nin İhracat ve İthalatı Beş Ay Üst Üste Büyüdü

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin ithalat ve ihracatı, özel sektördeki hızlı toparlanmanın desteğiyle beş ay üst üste büyüme kaydetti. Jiangsu'nun dış ticareti bu yılın ilk üç çeyreğinde 3,83 trilyon yuana (yaklaşık 533,5 milyar ABD doları) ulaştı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Taicang Limanı'nın bir terminalindeki otomobiller görülüyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua)

NANJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yayımlanan gümrük verilerine göre, Jiangsu eyaletinin ithalat ve ihracatı, özel sektördeki hızlı toparlanmanın desteğiyle beş ay üst üste büyüme kaydetti.

Jiangsu'nun dış ticareti bu yılın ilk üç çeyreğinde 3,83 trilyon yuana (yaklaşık 533,5 milyar ABD doları) ulaştı. Toplam hacmin 2,46 trilyon yuanlık kısmını ihracat, 1,37 trilyon yuanlık kısmını ise ithalat oluşturdu.

Eyaletteki özel işletmeler, dış ticaret büyümesi için önemli bir ivme gücü haline geldi. Jiangsu'daki özel işletmelerin dış ticareti ilk üç çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2'lik bir büyüme kaydederek 1,68 trilyon yuana ulaştı ve eyalet toplamında yüzde 43,9'luk bir paya sahip oldu.

Jiangsu son yıllarda yeni enerjili araçlar (NEV'ler), güneş pilleri ve lityum piller olmak üzere gelişmekte olan bu üç sektörün gelişimini hızlandırarak eyaletin ekonomik büyümesine güçlü bir ivme kazandırdı.

Jiangsu'nun beş büyük ortağı olan Avrupa Birliği, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, ABD, Güney Kore ve Japonya ile ticareti, toplam dış ticaretinin yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu. Öte yandan eyaletin Kuşak ve Yol ortağı ülkelerle olan ticaret payı da bu yıl artmaya devam etti.