Çin'in İthalat ve İhracatı Yüzde 0,4 Arttı

Çin'in toplam ithalat ve ihracatı, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 23,55 trilyon yuana yükseldi. İhracat yüzde 1,5 artarken, ithalat yüzde 1,1 azaldı. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Çin'in en büyük ticari ortağı oldu.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in toplam ithalat ve ihracatı, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 23,55 trilyon yuana (yaklaşık 3,29 trilyon ABD doları) yükseldi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin Salı günü açıkladığı verilere göre, ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 artarak 13,47 trilyon yuan olurken, ithalat yüzde 1,1 azalarak 10,08 trilyon yuana geriledi.

Verilere göre sadece Temmuz ayında ihracatın yüzde 9,2 oranında, ithalatınsa yüzde 6,9 oranında azalmasıyla dış ticaret yıllık bazda yüzde 8,3 düşüş sergiledi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Ocak-Temmuz döneminde Çin'in en büyük ticari ortağı olmayı sürdürdü. Çin'in ASEAN ülkeleriyle ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak ülkenin toplam ticaret değerinin yüzde 15,3'üne karşılık geldi.

Çin'in Avrupa Birliği'yle ticareti bir önceki yıla göre yüzde 0,1'lik hafif bir düşüş sergilerken, ülkenin ABD'yle ticareti yılın ilk 7 ayında yüzde 9,6 geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in Kuşak ve Yol hattındaki ülkelerle ticareti 8,06 trilyon yuana ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artış kaydetti.

Ocak-Temmuz döneminde özel işletmelerin ithalat ve ihracatı yüzde 6,7 artışla 12,46 trilyon yuana yükseldi. Bu ticaret hacmi, ülke toplamının yüzde 52,9'unu oluşturdu.

Yabancı sermayeli şirketlerin ithalat ve ihracat değerleri ülke toplamının yüzde 30,6'sına, devlete ait işletmeler ise yüzde 16,2'sine karşılık geldi.

Çin'in veri işleme cihazı, cep telefonu ve otomobil gibi mekanik ve elektrikli ürünler ihracatı bu dönemde istikrarlı büyüme sergiledi.

Mekanik ve elektrikli ürünlerin ticaret değeri yıllık bazda yüzde 4,4 artışla 7,83 trilyon yuana ulaşarak ülkenin toplam ihracatında yüzde 58,1'lik pay aldı.¦