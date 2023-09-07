Çin'in İthalat ve İhracatı Yüzde 0,1 Düştü

Çin'in yuan cinsinden ithalat ve ihracatı yılın ilk sekiz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 27,08 trilyon yuan olarak gerçekleşti. İhracat yüzde 0,8 artarken, ithalat yüzde 1,3 azaldı.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden ithalat ve ihracatı yılın ilk sekiz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüşle 27,08 trilyon yuan (yaklaşık 3,76 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin Perşembe günü açıkladığı verilere göre ihracat Ocak-Ağustos döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla 15,47 trilyon yuan olurken, ithalat bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azalarak 11,61 trilyon yuana geriledi.

Veriler, ülkenin dış ticaretinin yalnızca Ağustos ayında bir yıl öncesine göre yüzde 2,5 azalırken, bir önceki aya göre ise yüzde 3,9 arttığını gösterdi.

Ülkenin ihracatı geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 daralırken, ithalat yüzde 1,6 azaldı. İhracat ve ithalattaki düşüşün hızı Temmuz ayına kıyasla geriledi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), yılın ilk sekiz ayında Çin'in en büyük ticari ortağı olmaya devam etti. Çin'in ASEAN ülkeleriyle ticareti önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttı ve ülkenin toplam ticaret değerinin yüzde 15,2'sini oluşturdu.

Çin'in Avrupa Birliği ülkeleriyle ticareti bir önceki yıla göre yüzde 1,5 düşerken, ABD ile ticareti Ocak-Ağustos döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 geriledi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi dahilindeki ülkelerle ticaret ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

Verilerin dağılımına bakıldığında, Çin'in toplam ihracatının yüzde 58'ini oluşturan makine ve elektronik ürün ihracatının bu dönemde yüzde 3,6 arttığı, otomobil ihracat değerinin ise bir yıl öncesine göre yüzde 104,4 yükseldiği görüldü.