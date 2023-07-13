Çin'in İthalat ve İhracatı İlk Yarıda Arttı

Çin'in toplam ithalat ve ihracatı, 2023'ün ilk yarısında yuan bazında yüzde 2,1 arttı. Ülkenin mal ithalat ve ihracatı, Ocak-Haziran döneminde ilk kez 20 trilyon yuanı aştı. İhracat yüzde 3,7 artarken, ithalat yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in toplam ithalat ve ihracatı, 2023'ün ilk yarısında yuan bazında yüzde 2,1 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından Perşembe günü açıklanan verilere göre, ülkenin mal ithalat ve ihracatı, Ocak-Haziran döneminde ilk kez 20 trilyon yuanı (yaklaşık 2,8 trilyon ABD doları) aştı.

Verilere göre ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 11,46 trilyon yuan olurken, ithalat yüzde 0,1'lik düşüşle 8,64 trilyon yuana geriledi.

Çin, zorlu ve karmaşık dış ortama rağmen ekonomik performansına genel olarak hız kazandırırken, dış ticaretin hacmi ve kalitesi yılın ilk altı ayında istikrarlı ve beklentilere uygun olarak gelişti.

Verilere göre, birinci ve ikinci çeyrekte mal ithalatı 9,76 trilyon yuana ve mal ihracatı ise 10,34 trilyon yuana ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti.

Veriler, Çin'in dış ticaretinin yılın ilk yarısında yukarı yönlü bir gelişme sergilediğini de ortaya koydu.

İkinci çeyrekte kaydedilen ithalat ve ihracat, birinci çeyreğe göre yüzde 6 daha yüksek gerçekleşti. Öte yandan hem Mayıs hem de Haziran aylarında yüzde 1,2'lik aylık artışlar kayda geçti.

Özel işletmelerin ithalat ve ihracatlarının ölçeği yıllık 8,9 artışla 10,59 trilyon yuana ulaşarak Ocak-Haziran döneminde kayda değer büyüme gösterdi. Bu hacim, ülke toplamının yüzde 52,7'sine karşılık geldi.

Yabancı sermayeli şirketlerin ithalat ve ihracat hacimleri ülke toplamının yüzde 30,7'sini, devlete ait işletmeler ise yüzde 16,4'ünü oluşturdu.