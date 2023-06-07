Çin'in İthalat ve İhracatı 2023 Yılının İlk Beş Ayında Arttı

Çin'in toplam ithalat ve ihracatı 2023 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 16,77 trilyon yuana ulaştı. Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin Çarşamba günü yayımladığı resmi verilere göre ülkenin ilk beş aydaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarken, ithalatı ise yüzde 0,5 oranında yükseldi. İdare, söz konusu dönemde ABD doları bazında toplam dış ticaretin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 düşüşle 2,44 trilyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Dış ticaret sadece Mayıs ayında yıllık yüzde 0,5 oranında artış kaydetti.