Çin'in İnternet Şirketleri Karlarını Artırdı

Çin'in önde gelen internet şirketleri yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı kar artışı kaydetti. Şirketlerin bu dönemde 95,93 milyar yuan kar elde ettiği ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artış sağladığı belirtildi.

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen internet şirketleri yılın ilk üç çeyreğinde istikrarlı kar artışı kaydetti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı verileri, şirketlerin bu dönemde 95,93 milyar yuan (yaklaşık 13,36 milyar ABD doları) kar elde ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artış elde ettiğini gösterdi.

Bakanlığa göre, şirketlerin geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 1,03 trilyon yuana ulaştı.

Büyük internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketlerinin yıllık iş geliri en az 20 milyon yuan olarak gerçekleşiyor.