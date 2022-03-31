Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Geriledi - Haberler

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Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Geriledi

Xinhua - Ekonomi
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Çin'in İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mart'ta Geriledi

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — 50 üzeri bir değer genişlemeyi ifade ederken bunun altındaki rakamlar daralmaya işaret ediyor. NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe'ye göre yurtiçinde Kovid-19 vakalarının yeniden çoğalması ve jeopolitik belirsizliklerin artmasının, Mart ayında Çin'in fabrika faaliyetleri üzerinde olumsuz etkileri oldu. Mart ayında, önde gelen hammaddelerin satın alım fiyatlarını ölçen alt endeks, Şubat ayına […]

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — 50 üzeri bir değer genişlemeyi ifade ederken bunun altındaki rakamlar daralmaya işaret ediyor. NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe'ye göre yurtiçinde Kovid-19 vakalarının yeniden çoğalması ve jeopolitik belirsizliklerin artmasının, Mart ayında Çin'in fabrika faaliyetleri üzerinde olumsuz etkileri oldu. Mart ayında, önde gelen hammaddelerin satın alım fiyatlarını ölçen alt endeks, Şubat ayına göre 6,1 yüzde puan artışla 66,1'e yükseldi. Fabrika çıkışı fiyatlarını ölçen alt endeks, geçen aya göre 2,6 yüzde puan artışla 56,7'ye çıktı.

Üretime ilişkin alt endeks ise geçen aya göre 0,9 yüzde puanlık düşüşle 49,5'e gerileyerek daralma bölgesine girdi. Perşembe günü açıklanan veriler ayrıca Çin'in imalat dışı sektörünün PMI değerinin, Şubat ayında 51,6 iken Mart ayında 48,4'e gerilediğini ortaya koydu.

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, 31 Mart, Fabrika, Mart, Ekonomi, Haberler

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