Çin'in imalat sanayi PMI değeri Mayıs ayında düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, Çin'in imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Mayıs ayında 48,8'e geriledi. PMI, Nisan ayında 49,2 olarak açıklanmıştı.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre Çin'in imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Mayıs ayında 48,8'e geriledi. PMI, Nisan ayında 49,2 olarak açıklanmıştı.

50 üzeri bir değer genişlemeyi ifade ederken bunun altındaki rakamlar daralmaya işaret ediyor.

NBS istatistikçisi Zhao Qinghe, Çin ekonomisinin toparlanma sürecinde halen temellerini sağlamlaştırmasına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

NBS verilerine göre ankete katılan 21 alt sektörün 11'i genişleme bölgesinde kaldı.

Üretim endeksi 49,6, yeni siparişler endeksi ise 48,3 puan olarak tespit edildi.

Ekipman imalatının PMI değeri 50,4 seviyesinde gerçekleşirken, yüksek teknoloji ve tüketici ürünleri sektörleri için bu değer sırasıyla 50,5 ve 50,8 puan oldu.

Zhao, piyasa duyarlılığı sabit kalırken iş beklentileri alt endeksinin 54,1 puan olarak belirlendiğini söyledi.

Veriler, Çin'in imalat dışı sektörünün PMI değerinin Mayıs ayında 54,5 ile genişleme bölgesinde kaldığını gösterdi.