Çin'in İmalat Dışı Faaliyetleri Eylül Ayında Büyüme İvmesini Sürdürdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in imalat dışı sektörü Eylül ayında güçlü faaliyetlere işaret ederek büyüme ivmesini sürdürdü. İmalat dışı sektörün satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 51,7 olarak hesaplandı.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in imalat dışı faaliyetleri Eylül ayında büyüme ivmesini sürdürdü. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) bu durumun hizmet ve inşaat sektörlerindeki güçlü faaliyetlere işaret ettiğini bildirdi.

Büronun (NBS) Cumartesi günü açıkladığı verilere göre, imalat dışı sektörün satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül'de 0,7 yüzde puan artışla 51,7 olarak hesaplandı.

Endekste 50 üzeri bir değer genişlemeyi, altındaki rakamlar ise daralmaya işaret ediyor.