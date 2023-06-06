Çin'in ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi rıhtıma indirildi

Çin'in ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi Adore Magic City, Şanghay'da inşa edildiği tersaneden çıkarılarak rıhtıma indirildi. Gemiyi Çin Devlet Gemi Yapım Kurumu bünyesindeki Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketi üretti. 5 bin 246 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan gemi, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar olan bölgedeki kruvaziyer seferlerinde kullanılacak. Çin'in büyük gemi üretiminde geldiği ileri seviyeyi gösteren bu proje, Çin'de bütüncül bir kruvaziyer sanayi sistemi ve kültürünün oluşturulmasını hedefliyor.

Çin'in ilk yerli üretim büyük kruvaziyer gemisi Adore Magic City, tersaneden çıkarılarak rıhtıma indirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 135,5 tonluk dev yolcu gemisi, deneme seferleri için Şanghay'da inşa edildiği tersanede havuzdan çıkarıldı.

Çin Devlet Gemi Yapım Kurumu bünyesindeki Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketi tarından üretilen gemi, ilk deneme seferlerini temmuz ve ağustosta yapacak.

İngiliz-Amerikan kurvaziyer operatörü Carnival için üretilen 323 metrelik gemi, 5 bin 246 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Teslimatı bu yılın sonunda yapılması planlanan gemi, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar olan bölgedeki kruvaziyer seferlerinde kullanılacak.

Çin'in ilk kez bir kruvaziyerin yapımını tamamlaması, ülkenin büyük gemi üretiminde geldiği ileri seviyeyi gösteriyor.

Kruvaziyerler, uçak gemileri ve LNG tankeri, yapımı en zor ve maliyetli olan büyük gemiler arasında sayılıyor.

Vaygaoçiao'nun Kruvaziyer Projesi Başkan Yardımcısı Yang Şin, Devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, kurvaziyer gemilerinin neredeyse tamamının Avrupa tersanelerinde inşa edildiğine dikkat çekerek, "Çin'deki teknik kurumlar, bu ilk geminin inşasıyla birlikte parçalarının da üretilmesi için çalışmalara başladı. Çin'de bu alanda bütüncül bir sanayi sistemini ve kruvaziyer kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.