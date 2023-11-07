Çin'in İhracat ve İthalatı Yüzde 0,03 Arttı

Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artışla 34,32 trilyon yuana yükseldi. İhracat yüzde 0,4 artarken, ithalat yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalat ve ihracatı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 artışla 34,32 trilyon yuana (yaklaşık 4,78 trilyon ABD doları) yükseldi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin Salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 artarak 19,55 trilyon yuan olurken, ithalat ise yüzde 0,5 düşüşle 14,77 trilyon yuana geriledi.

Verilere göre sadece Ekim ayında ülkenin dış ticareti geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artarak 3,54 trilyon yuan oldu.