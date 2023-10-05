Çin'in ihracat konteyner taşıma fiyat endeksi Ağustos ayında artış gösterdi. Shanghai Nakliye Borsası'nın verilerine göre ortalama Çin'in Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), Ağustos ayında Temmuz'a göre yüzde 1,3 artışla 880,79'a ulaştı.

SHANGHAİ, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in ihracat konteyner taşıma fiyat endeksi Ağustos'ta artış kaydetti.

Shanghai Nakliye Borsası'nın verilerine göre ortalama Çin'in Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), Ağustos ayında Temmuz'a göre yüzde 1,3 artışla 880,79'a ulaştı.

Batı kıyısı Amerika hizmetine yönelik alt kategori, aylık yüzde 11,7'lik artışla söz konusu yükselişte başı çekti. Onu yüzde 8,9 artan doğu kıyısı Amerika ve yüzde 6,9 artan Avustralya/Yeni Zelanda hizmetleri takip etti.

CCFI, 22 uluslararası operatörden gelen verileri temel olarak tüm dünyadaki 12 taşımacılık rotası için Çin'in konteyner limanlarında uygulanan cari ve sözleşmeli nakliye oranlarını izliyor.

Endeks, 1 Ocak 1998'de 1.000 puan olarak belirlenmişti.