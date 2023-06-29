Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Yeni Enerji Kapasitesi 70 Milyon Kilovata Ulaştı

HOHHOT, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden yerel yetkililer, bölgedeki kurulu yeni enerji kapasitesinin şimdiye kadar yaklaşık 70 milyon kilovata ulaştığını bildirdi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos kentinde düzenlenen yeni enerji ve yeni materyaller konulu uluslararası bir konferans Çarşamba günü başladı. Bölge, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) henüz inşaat halinde olan ya da kurulması planlanan yeni enerji kapasitesini 150 milyon kilovata çıkarmayı hedefliyor.

Yeni enerji kaynakları bakımından zengin olan İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Çin genelinde geliştirilmeye müsait rüzgar enerjisi bakımından birinci, geliştirilmeye müsait güneş enerjisi bakımından ise ikinci sırada yer alıyor.

Bölge sadece geçen yıl ülke genelinde ilk sırada olmak üzere 640 milyar kilovat-saatten fazla elektrik üretti ve bu üretimin 130 milyar kilovat-saatten fazlası yeni enerji sektöründen geldi.